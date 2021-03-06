Еще одна операция СРФП: в числе подозреваемых – бывший депутат

Специалисты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) поработали в Биржай: 4 марта обыски проводили в Биржай и Биржайском районе, задержаны подозреваемые.

По неофициальным данным, расследуют деятельность компании Žydruva. Подозревают мошенничество в крупных размерах и подделку документов. Был задержан и допрошен экс-депутат от "крестьян" Викторас Ринкявичюс (1950 г.р.).

По неофициальным данным, он является одним из главных подозреваемых.

На сайте Šiaurės Rytai сообщается, что 4 марта в разных местах Биржай жители видели автомобили СРФП.

"Обыски провели как в городе, так и в районе. Подробности представил в понедельник", – сказала пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте 6 марта.

По ее словам, проводят расследование в связи с мошенничеством в крупных размерах и подделкой документов. Документы были изъяты в компании Žydruva, которую возглавляет супруга политика Бируте Ринкявичене.

"Документы проверены и изъяты (...) Насколько я понял, есть какая-то жалоба, ее сейчас расследуют", – сказал Ринкявичюс, подтвердив, что у него есть акции компании.

Он утверждает, что его никто не задерживал: "Не задерживали, это ложь". Однако Ринкявичюс подтвердил, что он общался с сотрудниками службы.

"Меня информировали, что член партии временно приостановил свое членство на время расследования", – сказал 6 марта лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

По его словам, Ринкявичюс сотрудничает с правоохраной.

"Меня также информировали, что бывший депутат сотрудничает с правоохраной. Мы знаем, что в отношении членов нашей партии подозрения выдвигают редко, кроме того, это подозрения обычно не подтверждаются, поэтому я верю, что это такой же случай", – сказал лидер крестьян.

Ринкявичюс работал в парламенте в 2000-2004, 2004-2008 и 2016-2020 гг. Сейчас он - фермер.

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