В ночь на 28 февраля в деревне Киеляй (Молетский район) пьяный мужчина пришел во двор к соседям и устроил там погром. Видео этого происшествия было показано в телепередаче KK2 на телеканале ЛНК.
"Сначала, в 22.30 ч. во двор Редаса и Ванесы пришел сосед и помочился на их машину, а потом разбил дверь в доме", - сообщается в репортаже.
Но этим все не закончилось. Мужчина пришел во второй раз и поджег автомобиль.
"Были какие-то звуки, поэтому я включил видеокамеру, у меня вся система запускается через телефон. Тут я увидел, этого человека во дворе", - рассказал журналистам пострадавший.
Он сказал, что узнал мужчину - это их сосед.
Полиция информировала, что 28 февраля в 2.45 ч., в дер. Киеляй, во дворе жилого дома загорелся BMW X5 - сгорело все, что находилось под капотом и весь салон.
Во время пожара были повреждены стоявшие рядом автомобили Audi A4 и BMW 320.
Нанесенный ущерб уточняется. Начато расследование.
Подозреваемый (1990 г.р.) в момент задержания был пьян (1,22 промилле), он был задержан.
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