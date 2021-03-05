Случай в Молетском районе: мужчина сжег автомобиль своих соседей

В Молетском районе мужчину подозревают в том, что он помочился на машину соседей, поджег ее и выбил стекла в двери дома. Все это попало в объектив видеокамеры.

В ночь на 28 февраля в деревне Киеляй (Молетский район) пьяный мужчина пришел во двор к соседям и устроил там погром. Видео этого происшествия было показано в телепередаче KK2 на телеканале ЛНК.

"Сначала, в 22.30 ч. во двор Редаса и Ванесы пришел сосед и помочился на их машину, а потом разбил дверь в доме", - сообщается в репортаже.

Но этим все не закончилось. Мужчина пришел во второй раз и поджег автомобиль.

"Были какие-то звуки, поэтому я включил видеокамеру, у меня вся система запускается через телефон. Тут я увидел, этого человека во дворе", - рассказал журналистам пострадавший.

Он сказал, что узнал мужчину - это их сосед.

Полиция информировала, что 28 февраля в 2.45 ч., в дер. Киеляй, во дворе жилого дома загорелся BMW X5 - сгорело все, что находилось под капотом и весь салон.

Во время пожара были повреждены стоявшие рядом автомобили Audi A4 и BMW 320.

Нанесенный ущерб уточняется. Начато расследование.

Подозреваемый (1990 г.р.) в момент задержания был пьян (1,22 промилле), он был задержан.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!