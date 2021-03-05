Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 30,5% жителей Литвы старше 80 лет

Хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 30,5% жителей в возрасте 80 лет и старше, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Это самая привитая группа населения. В группе жителей 70-79 лет привитых меньше – 15,3%.

В целом первой дозой вакцины привиты более 200 тыс. или 7,16% населения страны, а обе дозы вакцины получили 80,5 тыс. или 2,88%.

Карта вакцинации Департамента статистики свидетельствует о том, что в большинстве самоуправлений вакцинации ведется более-менее равномерно: хотя бы одну дозу вакцины получили 6-9% населения. Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 15%, на Куршской косе – 13,7%, в Друскининкай – 11%, в Паланге – 10%.

Среди городов, где меньший процент привитых, выделяются Шальчининкай и Висагинас: здесь привились всего 3,4% и 4% вакцинированных соответственно.

В крупных городах процесс вакцинации схож: больше всего жителей, почти 8%, привито в Алитусе, меньше всего – 6% – в Клайпеде.

На этой неделе за сутки в среднем в Литве прививали по 7,4-9,4 тыс. человек. В выходные дни прививают по несколько сотен человек.

Среди получивших первую дозу на этой неделе больше всего было жителей в возрасте 70-79 лет: за выходные и четыре рабочих дня их было привито более 17,7 тыс. Жителей старше 80 лет за этот же период привито более 12,8 тыс.

На данный момент Литва получила 328 тыс. 235 доз вакцин, все это количество распределено между центрами вакцинации, использовано 280 тыс. 565 доз.

Согласно правительственному плану, за март двумя дозами вакцины должны быть привиты жители старше 80 лет и большинство жителей в возрасте 75-80 лет, начинается и вакцинация людей старше 65-ти лет. Массовая вакцинация населения должна начаться в мае.

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