Пьяная велосипедистка после столкновения с внедорожником ушла домой на сломанной ноге

5 марта, в 8.50 ч., в Авиженяй (Вильнюсский район), на перекрестке ул. Судервес и Гелю, велосипедистка столкнулась с военным внедорожником Mercedes.

ДТП произошло, когда пьяная велосипедистка повернула налево, не пропустив ехавший прямо автомобиль (им управлял военный) с бельгийскими регистрационными номерами, но его использует Литовская армия).

У пьяной 69-летней велосипедистки (1,15 промилле) выявили открытый перелом ноги. Несмотря на травму, она потребовала, чтобы ее отпустили домой и все время спрашивала, получит ли она штраф.

По словам местных жителей, эта женщина всегда ездит на велосипеде пьяная.

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