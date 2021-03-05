В Каунасе Mercedes врезался в столб, а тот упал на проезжавший мимо VW Passat

ru.DELFI.lt

5 марта, в 8.38 ч., было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Тунелё, автомобиль Mercedes Benz врезался в столб, падающий столб упал на проезжавший мимо автомобиль VW Passat.

Водитель (1967 г.р.) Mercedes Benz был трезвым, мужчину доставили в больницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!