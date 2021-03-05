Коронавирус в Литве: 434 новых случая, 5 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 247,9 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 335 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 187 162 человека, декларированы 142 921 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 7110 человек, декларированное число больных составляет 51 651.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3303 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6620 смертей.

За минувшие сутки было проведено 7128 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 122 035.

Кроме того, за сутки проведено 635 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 911.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 9405 человек, привитых второй дозой – 4333.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 200 063 человека, обеими дозами – 80 502 человека.

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