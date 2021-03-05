Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни

Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года, сейчас ситуация позволяет понемногу снимать ограничения. После последних послаблений советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене рассказала о том, что ждет дальше.

В передаче "Актуальное интервью" на Žinių radijаs она сказала, что ситуация стабильная, но, возможно, не такая, какой все ждут.

"Сегодня ситуация стабильная. Однако эта стабильность не такова, какой хотелось бы. Все, быть может, уже хотели бы настоящей стабильности. Но мы уже две недели топчемся на одном месте, никак не можем добиться снижения числа новых случаев меньше чем до 200 на 100 000 жителей", – сказала она.

"Есть и усталость от карантина, с другой стороны, по данным за вторник, кажется, есть какой-то сдвиг с мертвой точки в лучшую сторону. После обсуждения всей ситуации и возможностей было решено внести некоторые послабления - на улице и на открытых пространствах", – сказала Гудлявичене.

Она заверила, что такое решение было принято, поскольку пришла весна, погода улучшилась.

"И погода весенняя, и солнце появляется. И этот риск на свежем воздухе ниже, соблюдение дистанции также снижает риск, поэтому разрешили работу музеев, некоторых мероприятий, разрешили занятия спортом и т.д.", – заметила советник премьера.

Гудлявичене сказала, что введенные в среду послабления - это прелюдия к пасхальным выходным.

"Такое разрешение общения между двумя домашними хозяйствами на открытом воздухе, можно считать, прелюдией к Пасхе. Но на Пасху нельзя будет собираться большими семьями, больше 5 домашним хозяйствам. Этого обещать никто не может. Но надо планировать праздник, он должен быть немного спокойнее, в кругу двух хозяйств, в "пузырях". Не удаленной будет Пасха, можно будет встретиться двум, может трем хозяйствам", – прогнозировала она.

Советник Шимоните рассказала, на какие послабления можно еще надеяться.

"Быть может, некоторые музеи смогут принимать людей в помещениях. Там, где пространства большие, посетителей немного, при соблюдении всех правил безопасности, с предварительным тестированием работников. О школах говорят, поскольку пилотный проект одной вильнюсской школы удался. Тестировали и родителей, и детей, и учителей. Этот пример показал возможность управления процессом. Расширяются и масштабы этого проекта. Постепенно мы будем следит за ситуацией, надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни", – сказала Гудлявичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!