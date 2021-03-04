Тело ребенка было обнаружено в находящейся недалеко от дома речке. Эксперты выясняют причину смерти мальчика.

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