В Тельшяйском районе обнаружено тело пропавшего малолетнего ребенка

ru.DELFI.lt

Полиция Тельшяйского района разыскивала пропавшего мальчика, которому было два года и четыре месяца. Ребенок пропал в четверг, 4 марта. Около 11 ч. он играл с братом во дворе, а потом пропал.

Тело ребенка было обнаружено в находящейся недалеко от дома речке. Эксперты выясняют причину смерти мальчика. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!