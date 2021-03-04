Виртуальная ярмарка Казюкаса пользуется небывалым успехом

4 марта после обеда начала работать электронная ярмарка Казюкаса на сайте craftson.lt, однако из-за большого числа "посетителей" сайт работает со сбоями. "Завис. Мигрируем на другие серверы", – сказал Delfi в 14 ч. Ренальдас Гражис, представитель команды.

Выбор на сайте впечатляет.

"У нас больше 200 магазинов. На сайте выставили больше 5500 работ", – сказал Гражис.

В этом году из-за пандемии ярмарка перенесена в электронное пространство, но в первые же минуты столкнулась с серьезными сбоями.

"Сейчас подключается, но надо долго ждать. В течение часа мы будем на других серверах, тогда все будет хорошо", – заметил собеседник.

Из-за сбоев в системе Delfi удалось лишь поверхностно ознакомиться с предложениями на сайте craftson.lt.

Можно выбирать товары из следующих категорий: традиционные работы и работы в стиле этно; ювелирные изделия и украшения; одежда и аксессуары; украшения для интерьера; кухонная утварь и т.д.

Странно, но были товары, распроданные уже в самом начале работы сайта, например, блюдце "Птицы среди рябины", стоившее 34 евро.

На сайте есть кольца по 23 евро, украшения по 23 или 55 евро, кулоны по 49 или 110 евро. Деревянные вазы стоят от 30 до 220 евро, бумеранги – по 39 и 49 евро.

Можно приобрести серьги по 17-38 евро и дороже. По 49 евро продают комбинезоны для младенцев.

Среди товаров для дома глаз зацепился за "Мальчика на коне-качалке" (200 евро), большую куклу ручной работы (290 евро).

Однако есть и более дешевые варианты: красивые кружки по 13 евро, классический чайник – 39 евро. Миски стоят 12–22 евро, тарелки – 24–55 евро. Деревянные ложки продают по 6-20 евро.

Журналист Delfi хотел купить кое-что из товаров, доставка по Литве стоит 3 евро.

Кстати, в правилах сказано, что если товар есть на складе, его готовят к отсылке в течение 3 рабочих дней. Но если товар изготавливают по индивидуальному заказу, то более подробную информацию можно получить на сайте торговца или в описании к товару.

"Срок и способ доставки конкретных товаров может различаться (через почтомат, курьера, по указанному продавцу адресу и т.д.)", – информирует craftson.lt.

Традиционная ярмарка Казюкаса корнями уходит в 1604 год. Она родилась из процессий по случаю дня Св. Казимира (4 марта). Ярмарка проходила ежегодно в первые выходные марта.

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