Экс-президент Грибаускайте привита от коронавируса: надо дать этому вирусу в кость

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в фейсбуке.

Она написала, что ее пригласили на прививку и она поспешила в поликлинику.

"Я официально стала пенсионеркой, поэтому меня пригласили на прививку. Я сразу же поехала, поскольку я доверяю прививкам. Каждый год я делаю прививку от гриппа. А вакцинация от коронавируса – это и моральная обязанность, чтобы не распространять болезнь, не заражать других", – писала она.

Гибаускайте в фейсбуке призвала "не боятся о дать вирусу в кость".

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