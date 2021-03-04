Глава ДГБ: у разведки есть серьезные сомнения в надежности Avia Solutions Group

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения, говорит глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

"О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в надежности и деятельности (компании - ред.), конкретно я называть не стану, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили", - ответил Д. Яунишкис на вопрос, почему деятельность этого предприятия представляет угрозу для национальной безопасности.

Разведслужбы в четверг представили в Сейме годовую оценку угроз для нацбезопасности.

Проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска для нацбезопасности предложила заблокировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту.

Комиссия рассмотрела планы контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы расширить ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты.

Представители Avia Solutions Group сказали, что разочарованы этим решением, и назвали его "охотой на ведьм".

В последние годы ведомства национальной безопасности Литвы с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за ее прежней деятельности в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельности в России.

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей с Россией лишены оснований, так как группа и ее акционер Г. Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский.

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