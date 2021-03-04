В Литве показатель заболеваемости снизился

В Литве показатель заболеваемости коронавирусом сократился. На данный момент показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 229,27 случаев (неделю назад был 287,89) на 100 000 жителей, смертности – 58,70 (неделю назад 79,81) на 1 млн. жителей, об этом в четверг сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

По уровню заболеваемости среди 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны Литва занимает 19-е место (неделю назад 15), по смертности от COVID-19 – 15-ая (9-я).

Самой высокой заболеваемость остается в Чехии - 1395,10 случаев на 100 000 (неделю назад 1120,03), а смертности – 207,5 на 1 млн. (неделю назад 186,74).

По количеству смертей лидирует Словакия - 241,49 на 1 млн. (неделю назад 239,29), уровень заболеваемости в этой стране составляет 561,96 (526,01). По заболеваемости Словакия остается на третьем месте.

На второе место по распространению болезни вышла Эстония – 1038,47 (неделю назад 703,47), смертность в соседней стране выросла до 66,22 (неделю назад 51,92).

Низким уровень заболеваемости остается в Исландии - 5,77 случаев на 100 000 жителей (неделю назад 7,96). Смертей в этой стране нет уже в течение некоторого времени.

Вторая с конца - Норвегия (83,86, неделю назад - 70,03), а смертность там – 5,59 (была 4,84). Третий с конца - Лихтенштейн - 90,33 (было 61,94), смертность – 25,81 (51,62).

В соседней Латвии заболеваемость коронавирусом снизилась с 509,47 до 496,94 (смертность с 106,41 до 87,54). В Польше уровень заболеваемости за неделю вырос с 226,78 до 316,86, смертности упал с 96,21 до 78,01.

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