Президент Литвы призывает ЕС сообща бойкотировать электроэнергию с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз призвал страны - члены Евросоюза (ЕС) сообща бойкотировать электроэнергию, вырабатывающуюся на небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

"Сейчас время государствам-членам предпринимать коллективные действия, чтобы мы могли защитить рынок ЕС от импорта небезопасной энергии из третьих стран", - сказал Г. Науседа после встречи с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом, ответственным за экономику и торговлю.

По инициативе Литвы Европейский совет в декабре договорился о необходимости обеспечить ядерную безопасность БелАЭС и призвал ЕК предусмотреть меры, направленные на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с нее.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в четверг сказал, что БелАЭС - это проект России, для управления которым в Беларуси не хватает компетентности, поэтому рассматривается возможность превратить ее в филиал российской корпорации "Росатом".

По словам главы ДГБ, Беларусь прилагает усилия, чтобы обойти ограничения в торговле электроэнергией со стороны Литвы и реализовывать электроэнергию с БелАЭС на рынке стран Балтии.

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