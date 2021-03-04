Разведка: БелАЭС – риск для безопасности Литвы

Белорусская АЭС в Островце создает большой риск для безопасности Литвы, а Беларусь стремится реализовать электроэнергию, произведенную на станции, на рынке Балтийских стран, говорится в оценке угроз нацбезопасности, подготовленной литовской разведкой.

"Большой риск для безопасности Литвы представляет Белорусская АЭС, поспешный процесс запуска которой был начат осенью 2020 года, без должной готовности. Реализация проекта АЭС и ее работа продолжаются при игнорировании выводов экспертов по атомной энергетике и сокрытии данных об инцидентах", – говорится в отчете, опубликованном в четверг.

В отчете, подготовленном Департаментом Госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны, говорится, что представители белорусских властей оказывали давление на департамент атомной и радиационной безопасности "Госатомнадзор" с целью получения лицензии на деятельность станции.

"Физический запуск БелАЭС не раз откладывался, а окончательное решение о его начале 7 сентября 2020 года было принято по политическим аргументам, а не по объективной готовности к безопасной эксплуатации станции. Большая доля системных испытаний, важных для безопасной эксплуатации АЭС, которые работающие на станции специалисты должны были провести до физического запуска, была отложена", – говорится в оценке.

С началом энергетического этапа деятельности БелАЭС, только в ноябре работа станции внепланово останавливалась четыре раза. Официальный комментарий о первом инциденте, произошедшем 8 ноября, "Госатомнадзор" предоставил только 10 ноября, когда информация уже попала в СМИ. Представили Беларуси не предоставили официальной и подробной информации о прочих отключениях атомной станции от сети.

Информация об истинном положении, по данным литовской разведки, скрывается даже после запуска реактора, поэтому маловероятно, что белорусские ведомства своевременно будут предоставлять информацию в случае возможной аварии.

"Подход к вопросам атомной безопасности в Беларуси не меняется: ведомства, контролирующие безопасность, не могут принимать самостоятельных решений, преобладает низкая культура работы. В начале ноября 2020 года, накануне запуска, ответственный за атомную безопасность заместитель главного инженера АЭС, специалист "Росатома" Александр Парфёнов покинул должность на БелАЭС", – обращается внимание в отчете.

Литовская разведка отмечает, что уже в этом году начинается промышленная деятельность БелАЭС, поскольку для Беларуси особо актуален вопрос рентабельности. Соседняя страна заинтересована в реализации электроэнергии со станции на рынке Балтийских стран, поэтому стремится обойти ограничения на торговлю, активно ищет посредников, создает схемы продажи, пытается договориться с представителями из России.

"В 2020 году представители белорусского энергосектора искали способы осуществления торговли через латвийско-российскую зону торговли, вели переговоры о возможности транзита в Латвию и обеспечении коммерческой пропускной способности. С этой целью представители Беларуси вели переговоры с действующими в Балтийских странах посредниками и российскими энергокомпаниями, с представителями ответственных ведомств", – говорится в документе.

В отчете также говорится, что финансируемый Россией проект БелАЭС является орудием закрепления зависимости Беларуси от России. Более того, корпорация "Росатом" является поставщиком ядерного топлива для этой станции, а у Беларуси нет достаточной компетенции для контроля процессов в Островце и решения проблем.

"Беларусь не исключает возможность отказа от самостоятельной эксплуатации станции и превращения АЭС в филиал структуры "Росатома", – говорится в оценке разведки.

Литва критикует БелАЭС за несоблюдение стандартов безопасности, Минск же отметает эти претензии.

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