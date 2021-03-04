В Вильнюсе задержаны подозреваемые в хранении большого количества наркотиков

Столичные криминалисты в конце февраля провели двухдневную операцию, во время которой задержали троих вильнюсцев, подозреваемых в хранении и распространении большого количества наркотических веществ. Обнаружено больше 20 кг конопли.

Полиция получила сведения о незаконном распространении наркотиков и начала расследование. После выявления признаков преступной деятельности было решено задержать подозреваемых.

Во время слежки в одном из столичных микрорайонов удалось зафиксировать распространение наркотических веществ "не из рук в руки", а с помощью специально подовранного для этого транспортного средства.

На первом этапе полиция задержала подозреваемого, который купил 2 кг конопли. Во время обыска в гараже этого человека обнаружили эту коноплю, больше 200 г сушеных грибов, содержащих псилоцибин и несколько сот граммов таблеток, содержащих MDMA.

Был задержан и покупатель небольшого количества наркотиков.

На следующий день полиция задержала с поличным еще двоих человек. Во время обысков у них обнаружили около 20 кг конопли и ее частей, около 1 кг кокаина и ЛСД.

Двоих из задержанных суд разрешил взять под стражу на 3 месяца. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке составляет больше 300 000 евро.

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