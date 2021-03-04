Разведка: пандемией пользуются авторы теорий заговора, кремлевская пропаганда

Литовская разведка утверждает, что пандемией коронавируса пользуются радикалы и распространители теорий заговора, а для России и Китая это стало поводом для еще большего контроля над обществом.

Об этом говорится в опубликованном в четверг традиционном ежегодном отчете Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы и военной разведки.

"Пандемия COVID-19 в большинстве государств увеличила распространение радикальных политических идей и деструктивных теорий заговора. В некоторых из них акции протеста, организуемые политическими радикалами против мер по сокращению распространения вируса, превращаются в массовые беспорядки или отличаются насильственными выпадами. (...) Такие же тенденции, только слабее, отмечаются и в Литве", – говорится в документе.

"Пользуясь экстремальной ситуацией с COVID-19, авторитарные государства превратили отслеживание контактов зараженных лиц, которое является одним из основном методов контроля над распространением вируса SARS-CoV-2, в обязательную крупномасштабную слежку за населением", – говорится в отчете.

По данным документа, за весь период пандемии в Литве было зафиксировано несколько десятков попыток проведения акций протеста против применяемых ограничений.

"Хотя эти акции протеста были немногочисленными, и в ходе их удалось избежать массовых беспорядков или насильственных выпадов иного характера, некоторые из организаторов этих мероприятий демонстрируют хорошие навыки организации и координации, используют в своей деятельности методы конспирации", – говорится в документе.

Разведка отмечает, что в Литве на большинство лиц, активно действующих против ограничений, оказывает влияние кремлевская пропаганда.

Подсчитано, что "более половины дезинформации, связанной с пандемией COVID-19 в литовском сегменте интернета, напрямую взята из источников, благосклонных к Кремлю, или подготовлена при их поддержке".

"Действующие в Литве прокремлевские порталы и проекты видеотрансляций также активно занимаются распространением этой дезинформации и предоставляют возможность сторонникам деструктивных теорий заговора озвучивать собственные установки", – говорится в отчете.

При оценке воздействия дезинформации, разведка акцентирует, что "наибольшую угрозу успешной борьбе с пандемией создают теории, направленные против вакцинации".

Китайская "масочная дипломатия"

По данным литовской разведки, Китай и Россия, прикрываясь стремлением установить контакты зараженных людей, расширяют массовую слежку за местными и зарубежными активистами, стремясь таким образом улучшить свой международный имидж.

"Россия добивается традиционных целей – поощрения конфликтов между государствами Запада и внутри их, поддержания политических сил, настроенных евроскептично, демонстрации бездействий НАТО, Евросоюза и их членов", – говорится в документе.

Между тем Китай, по данным разведки, стремится противостоять критике в связи с возникшей пандемией и создает позитивный имидж страны.

"Политический режим Китая стремится не только улучшить свою ухудшившуюся репутацию, но и установить важные политические связи, предоставляя медицинские средства в виде гуманитарной помощи государствам, сталкивающимся с пандемией. В долгосрочной перспективе это может быть использовано в закреплении стратегических интересов Китая", – говорится в отчете.

Разведка обращает внимание на то, что во время пандемии китайский политический режим начал реализовывать стратегию расширения влияния за рубежом, – "масочную дипломатию", важной частью которой являются кампании массовой пропаганды.

В отчете говорится, что важную роль в "масочной дипломатии" играют дипломатические представительства Китая, которые занимаются логистикой медицинских средств и стараются, чтобы общественность была подробно информирована о предоставленной помощи.

"Для улучшения имиджа Китая и конкурентоспособности его международных компаний на литовском рынке, китайский политический режим координирует посылки медицинских средств в Литву. В публичном пространстве партии медицинских средств представляются как подарки китайских международных компаний, у которых есть прямые интересы в литовских секторах телекоммуникаций и энергетики", – говорится в документе.

В нем также отмечается, что с целью распространения благоприятных для Китая нарративов, расширяется сотрудничество с литовскими СМИ, в которых регулярно публикуются заказные пропагандистские статьи.

В таких текстах подчеркиваются "достижения Китая в борьбе с пандемией, акцентируется предоставленная гуманитарная помощь, важность проекта "Один пояс, один путь", а также высказываются претензии в адрес литовских политиков и активистов, которые критикуют Китай за нарушения прав человека и политики в отношении Гонконга, Тибета, Тайваня".

Разведка также отмечает, что Китай и Россия используют вакцину от COVID-19 как геополитический инструмент.

"Китай стремится к тому, чтобы созданной им вакциной воспользовались как можно больше зарубежных государств, особенно – развивающиеся страны. (...) Россия связывает создание вакцины с улучшением международного имиджа государства и партнёрством с Индией, Бразилией, Венесуэлой и другими государствами", – говорится в отчете.

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