В команде президента - перемены: посты покидают канцлер администрации и его пресс-секретарь

С должности канцлера администрации президента Литвы уходит Агне Будрите, а с должности представителя президента по связям с общественностью - Антанас Бубнялис и еще два челна команды. В офисе президента будут работать два новых советника – в группах по экономике и праву.

На посту канцлера А. Будберите сменит Агила Барздене, коммуникацией президента будет руководить бывший представитель министра финансов Вилюса Шапоки Раминта Станайтите-Чеснюлене. На этом посту она сменит Ридаса Ясюлениса, который переходят на другую должность – в офисе президента он будет координировать сотрудничество с общественными организациями.

Как отметила администрация президента, А. Будрите "намерена искать новые профессиональные вызовы", она покинет пост 12 марта.

А. Будрите руководила предвыборным штабом президента Гитанаса Науседы.

Ранее она была главой компании International Fintech, до этого возглавляла департамент личного банкинга в Swedbank, была также замдиректора портала новостей 15min.lt.

Сменяющая ее Агила Барздене ранее была одной из инициаторов программы "Создавай ради Литвы", а с 2014 года руководила ею.

Ранее на должность канцлера администрации президента проводился конкурс, а с января 2019 года это должность политического доверия президента.

А. Бубнялис завершит работу в офисе президента в середине марта. По сообщению администрации, он решил вернуться в частный сектор.

Группу по вопросам коммуникации покидает Ева Эленбергене, решившая продолжить карьеру в другой сфере. По личным причинам уходит советник Лютаурас Галинис.

С 15 марта к работе приступает новый главный советник президента по вопросам коммуникации Р. Станайтите-Чеснюлене. До этого она была советником министра финансов, работала пиар-консультантом, отвечала за вопросы коммуникации компании Rimi Lietuva, работала журналистом и телеведущей на телеканалах LRT, LNK, TV3 и Lietuvos ryto TV.

В четверг к группе советников по социально-экономической политике присоединилась Элена Мицкявичене, сменившая ставшую вице-министром финансов Вайду Чеснулявичене.

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