Глава МВД Литвы: с середины марта изменится порядок мобильности

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 4 марта утром в интервью на Žinių radijаs сказала о том, как может измениться порядок мобильности в стране с середины марта. По словам министра, на следующей неделе обсудят план, в соответствии с которым смягчения ждут жителей тех муниципалитетов, в которых эпидемиологическая ситуация оценивается как хорошая.

"На следующей неделе правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна рассмотреть план, стратегию, которая будет применяться в отношении конкретных муниципалитетов. Сегодня мы видим, что не во всех муниципалитетах ситуация одинаковая. Одни муниципалитеты "черные", другие "красные", третьи - "желтые". А это значит, что в последних ситуация намного лучше. Там можно говорить об обычной жизни. Но к этому нужно относиться ответственно", – сказала министр.

Она уточнила, что в разных муниципалитетах ситуация будет меняться по-разному. От этого будет зависеть и ограничение мобильности.

"Перед заседанием мы планируем несколько рабочих встреч, чтобы оценить все риски. Там, где ситуация лучше, мобильность может быть большей, а где больше 500 случаев на 100 000 жителей за 14 - более ответственный подход. Это будут комплексные решения. Хочу заверить, что подход будет ответственным - ведь каждый неосторожный шаг, может иметь определенные последствия", – сказала министр.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта, а ограничение мобильности между муниципалитетами действует до 15 марта. разрешено лишь движение между кольцевыми муниципалитетами.

В среду правительство разрешило больше контактов на улице. Разрешено проведение мероприятий для сидящих в машинах людей.

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