В первые дни марта усилится ветер, пойдет снег

В четверг в Литву придет холодный атмосферный фронт, который охватит всю страну и принесет осадки. В основном будет идти мокрый снег. После того как пройдет зона осадков, выглянет солнце. Будет дуть холодный ветер. Днем будет от 0 градусов на юге о юго-востоке до 1-3 градусов тепла в других районах.

В ночь на пятницу будет ясно. Без осадков. Во многих районах гололед. Утром будет от 2 градусов мороза у моря до 7 градусов мороза на юго-востоке.

В пятницу днем снова ожидаются осадки. Меньше осадков будет только под Друскининкай. В основном прогнозируют небольшой снег.

Местами ожидается гололед. Усилится северо-западный ветер. Будет от 1 градуса мороза в Зарасай, Утене, в Биржай около 0, в Паневежисе, Шяуляй, Вильнюсе, Тельшяй и Клайпеде 1, в Кауансе, Алитусе и Варене 2, в Таураге и Юрбаркасе 3 градуса тепла.

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