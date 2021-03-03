Служба спецрасследований задержала глав Шешкинской поликлиники, Вильнюсской клинической больницы и компании Limetа

Служба спецрасследований (ССР) по подозрению в коррупции задержала директора Шешкинской поликлиники Дайву Канопене, главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, эту информацию агентству BNS подтвердили информированные источники.

По сведениям BNS, задержаны также глава компании Limeta, член горсовета Кретингского района соцдем Виргиниюс Домаркас а также глава Limeta NT акционер обеих вышеупомянутых компаний Кястутис Куткаускас.

Куткаускас - супруг директора Республиканской вильнюсской университетской больницыЕлены Куткаускене.

Канопене - жена депутата-соцдема Видмантаса Канопаса.

Подозрения предъявлены и председателю правления паневежской компании, торгующей медтехникой Graina Эрландасу Судейкису.

По данным Центрального портала госсзакупок, компании Limeta и Grainaвыиграли десятки конкурсов в разных медучреждениях страны.

3 марта ССР сообщила, что проводит масштабное расследование в связи с коррупцией в сфере закупок медицинской техники и других медицинских средств.

Подробную информацию служба обещает представить 4 марта.

По данным новостной службы телеканала LNK, в ходе расследования задержаны главы, технические рабочие, врачи примерно 20 учреждений, правоохрана интересуется Радвилишкской, Утенской поликлиниками, а также Кедайняйской больницей.

Как Вильнюсская клиническая больница, так и ее пайщик - муниципалитет - утверждают, что не располагают информацией о задержании директора.

"Официальной информации у нас пока нет", – BNSсказал пресс-секретарь мэра Каролис Вайткявичюс.

"Могу сказать, что на работе его не было, но про задержание ничего не знаю", – сказал советник директора больницы Вайдас Кукаренас.

С Шешкинской поликлиникой журналистам связаться не удалось. О задержании Канопене, Маркявичюса и Куткаускаса в среду первыми сообщили LNK и Info TV.

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