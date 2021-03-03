Министр: глава НЦОЗ Петрайтис будет уволен с должности с 10 марта

Министр здравоохранения Арунас Дулькис с 10 марта увольняет с должности главы Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы Робертаса Петрайтиса.

Министр отметил, что это решение было принято, поскольку в середине феврале работа Р. Петрайтиса за минувший год получила неудовлетворительную оценку.

"Руководитель, в соответствии с возможностями, предусмотренными в правовых актах, обратился в соответствующую комиссию. Ее выводы я получил вчера вечером, они подтверждают мое видение и мою оценку, поэтому сегодня я подпишу увольнение Робертаса Петрайтиса с занимаемой должности с 10 марта включительно", – заявил министр в среду на пресс-конференции.

По его словам, временно НЦОЗ возглавит заведующая отделом управления инфекционными болезнями НЦОЗ Гедре Алексене.

Еще в январе министр призвал Р. Петрайтиса покинуть пост, но последний отказался это делать. А. Дулькис отметил, что в таком случае придется искать "другой путь" и прибегать к "более бюрократическим действиям".

Критика в адрес руководства НЦОЗ появилась после того, как стало известно о более тысячи неучтенных смертей, связанных с коронавирусом. Р. Петрайтис утверждает, что такая ситуация сложилась не по вине возглавляемого им учреждения, а по причине того, что больницы не предоставляют информацию своевременно.

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