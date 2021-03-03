В Литве состоялась акция "Открываем Regitra": будущие водители требуют разрешения на сдачу экзаменов

Будущие водители, возмущенные невозможностью сдать экзамены по вождению и получить водительское удостоверение, провели акцию протеста под названием "Открываем Regitra".

Такую акцию десятки водителей провели во всех крупных городах Литвы. Немало людей протестовало в Вильнюсе, около библиотеки им. М.Мажвидаса рядом с парламентом.

Участники акции требуют отменить неадекватные запреты, разрешить инструкторам проводить уроки, а Regitra - экзамены.

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Они подчеркнули, что салоны красоты могут работать, а там без контакта невозможно предоставить услуги, а ведь инструкторы в машинах используют перегородки, могут проветривать автомобили, дезинфицировать их, но работать не могут.

Regitra ранее отмечала, что откроется, как только такое решение примет правительство Литвы.

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