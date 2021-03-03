Министр: мы будем улучшать экономическую дипломатию

Литве нужно улучшать экономическую дипломатию и расширять сеть представительств за рубежом, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, министерство готово укреплять экономическую дипломатию в США, на Тайване, в Японии, Южной Корее, а также в Европе - в Германии или Дании.

"Не всегда это было приоритетом, но мы должны быть заметнее. Двигатель нашей экономики - экспорт, а представительств, сетей у нас могло бы быть и больше", - сказала А. Армонайте на Экономическом форуме Литвы в среду.

По ее словам, нужно задействовать сеть литовцев, проживающих во всем мире, чтобы Литва стала более заметна на больших рынках, где много возможностей.

Сейчас должности коммерческих атташе созданы в 13-и диппредставительствах - в Великобритании, Швеции, Германии, России, Украине, Норвегии, Беларуси, Нидерландах, Израиле, США, Финляндии и в общем диппредставительстве для Китая, Южной Кореи, Монголии и Вьетнама.

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