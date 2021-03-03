Комитеты парламентов Литвы и Украины призывают Россию прекратить оккупацию Крыма

Комитеты по иностранным делам (КИД) парламентов Литвы и Украины обнародовали заявление, приуроченное к седьмой годовщине аннексии Крыма - призывают Россию прекратить оккупацию.

В своем заявлении комитета Cейма Литвы и Верховной рады Украины "по-прежнему осуждают продолжающуюся из-за действий России оккупацию Крыма, усилия, направленные на причинение вреда суверенитету и территориальной целостности Украины, международному праву и порядку".

В заявлении осуждаются попытки России "силой изменить демографический состав населения полуострова Крым, заставляя украинцев принимать гражданство России", выражается обеспокоенность в связи с милитаризацией полуострова, Россию призывают прекратить оккупацию.

Международных партнеров призывают "продолжать политику непризнанения незаконной аннексии автономной Республики Крым и города Севастополь и продолжать оказывать политическое, дипломатическое, экономическое давление на России вплоть до прекращения оккупации Крыма".

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, когда в Киеве был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович.

США и Евросоюз из-за этого ввели санкции в отношении России.

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