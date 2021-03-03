Советник премьер-министра Литвы: жители должны готовиться к удаленному празднованию Пасхи

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене призвала жителей готовиться к удаленному празднованию Пасхи. Об этом 3 марта она сказала в эфире передачи на радио LRT.

До Пасхи остался месяц, возможно, этот праздник, как и в прошлом году, придется праздновать в условиях карантина.

Советник Шимоните призвала уже сейчас планировать удаленный праздник Пасхи.

"Я не осмелилась бы сказать, что в конце марта мы все откроемся и начнем праздновать Пасху. Я бы даже хотела попросить всех планировать празднование Пасхи в этом году в удаленном формате или в социальных пузырях, в как можно более тесном кругу", – сказала Гудлявичене.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта 2021 года включительно. Ограничение на мобильность между муниципалитетами действует до 15 марта. Возможно, после 15 марта ее в том же объеме не продлят.

Напомним, что пока эксперты не рекомендуют вводить какие-либо карантинные послабления.

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