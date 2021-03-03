В Литве начинается декларация доходов за 2020 год

В среду в Литве официально начинается декларация доходов за 2020 год. Как обычно, она будет длиться два месяца и на этот раз, как и в прошлом году - только по интернету.

В системе Государственной налоговой инспекции (ГНИ) есть информация о доходах и расходах 2,3 млн. жителей за 2020 год: 1,74 млн. жителей достаточно лишь подтвердить информацию.

ГНИ в этом году представила новую систему декларации расходов, за которые жители могут вернуть часть подоходного налога.

В этом году в системе EDS появился дополнительный раздел "Отчеты" (Ataskaitos), в котором можно хранить декларации доходов за год или за месяц, поданные декларации и файлы для отчетов, а также информацию о неуточненных декларациях.



Кроме того, перевозчики пассажиров должны были в 2020 году представить данные о доходах своих водителей, предоставляющих услуги подвоза. В середине марта появятся предварительные данные в декларациях этих людей, до этого они смогут декларировать доходы по своим данным.

Декларировать доходы и заплатить налоги жители должны до 3 мая.

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