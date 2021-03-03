СРФП задержала одного из самых состоятельных предпринимателей Литвы

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) задержала одного из самых состоятельных предпринимателей Литвы Римандаса Стониса, сообщают новости телеканала LNK. Источники BNS во вторник подтвердили, что Стонис был задержан в деле о мошенничестве в сфере НДС на топливо.

По сведениям BNS, Стониса задержали. С его адвокатом журналистам связаться пока не удалось. Сам Стонис неохотно комментировал ситуацию журналистам LNK и сказал, что он был задержан безо всякого основания.

"Я не знаю. Нет никаких оснований. [...] Я ничего комментировать не буду. [...] Я считаю, что оснований нет", - сказал Стонис.

На вопрос, предъявлены ли ему обвинения, Стонис ответил: "Я ничего комментировать не буду". Сообщалось, что Стониса допрашивали не в Вильнюсе. Пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускене сказала, что подробно информацию прокомментируют в среду.

Стонис - владелец Каунасской теплофикационной электростанции, ранее он возглавлял компанию Dujotekana (прежде крупнейший импортер газа с российского "Газпрома").

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