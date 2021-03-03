В феврале на рынке недвижимости в Литве установлен новый рекорд: прогнозируют рост цен

Люди, которые продают жилье, могут радоваться, но есть ли повод для радости у покупателей. Глава компании Citus Шарунас Тарутис в передаче "День на Delfi" рассказал о сложившейся на литовском рынке ситуации.

"Если смотреть в общем, цифры космические, фантастические. Если в прошлом месяце мы все согласились, что это абсолютный рекорд, то февраль, хоть и был короче, принес еще один рекорд. На рынке первичного жилья в Вильнюсе это 720 сделок - как с квартирами, так и с коттеджами", – сказал Тарутис.

На вопрос, был ли выбор у покупателей, собеседник заверил, что большая часть покупателей заключает договоры на первичном рынке.

"Это одна из причин, по которым, вероятно, и наблюдается рост числа сделок. Наверное, надо на это взглянуть сквозь призму нескольких составляющих.

Первая – спрос. Будет спрос, будет и предложение. Раньше стандартом считалась продажа 300-330 объектов в месяц. Мы начали исследование и сравнили Вильнюс с другими городами похожего размера: Вроцлав, Познань, Хельсинки. Мы увидели, что годовое число сделок составляет и 10 000. Если поделить на количество единиц в месяц, это получается 700-800 сделок. Вильнюс вернулся к своему стандартному показателю.

Другой момент связан с предложением. Среди предложений есть объекты, которые сейчас есть только "на бумаге". В таком случае человек приобретет жилье через 1-2 года, а такое решение принять проще. При подписании такого договора не нужна вся сумма, можно заплатить залог в размере ор 3000 евро до 15% стоимости жилья. По сути, в таком случае человеку легче принять решение, он так и поступает, чтобы зафиксировать нынешнюю цену на жилье", – сказал собеседник.

Собеседник назвал несколько причин уменьшенного спроса.

"Во-первых, из-за карантина часть компаний остановила расширение (...). Когда они ушли с рынка, выбор уменьшился", – сказал Тарутис.

"Тенденция роста цен, наверное, лучше всего будет видна по новым проектам. Не секрет, что многие ныне существующие проекты не отвечают потребностям жителей. Покупателю хочется лучшей планировки, концепции, поэтому каждый новый проект отличается большей ценой. Я думаю, в ближайшее время рост цен будет значительным", – заметил специалист.

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