В поле сожжен BMW с литовскими номерами, но наказывать за эти действия некого

Под звуки русской музыки молодой человек облил бензином стоявший в поле BMW и поджег его. Это видео было помещено в социальной сети TikTok. Возможно, это видео не привлекло бы внимания, если бы не литовский регистрационный номер автомобиля.

Активисты сети возмутились, стали делиться видео с TikTok, размещенное пользователем, назвавшимся Modnik.20. Пользователи призывали поинтересоваться этим делом полицию и инспекторов по охране природы, депутатов.

Выяснилось, что в данном случае полиция никого не может наказать.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что видео было снято не в Литве, а в Молдове.

Он прибавил, что в полицию об этом происшествии не сообщали.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Арунас Малиновскис сказал Delfi, что им об этом видео стало известно, когда им стали делиться депутаты парламента.

Полиция выяснила, что инцидент произошел не в Литве поэтому наказывать некого.

"Если бы это произошло в Литве, я не могу сказать, каком было бы наказание со стороны полиции, но Департамент охраны природы оценивал бы ущерб, нанесенный природе. Тут ущерб зависел от сгоревших материалов", – сказал специалист.

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