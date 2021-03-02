В Литве установили еще 25 случаев британского штамма коронавируса

Национальная лаборатория отдела общественного здравоохранения, координирующая исследование тестов на коронавирус в Литве, информирует, что установлены еще 25 случает британского штамма коронавируса (B.1.1.7).

В лаборатории Сантаришкской клиники проверили 13 образцов, все они оказались образцами британского штамма.

В лаборатории Каунасской клиники Литовского университета медицинских наук из 85 проверенных образцов подтвердили 11 случаев британского штамма.

Еще один случай британского штамма выявили в лаборатории Европейского центра профилактики и контроля заболеваний проверив 159 из 188 образцов из Литвы.

По словам представителя Национальной лаборатории отдела общественного здравоохранения Данаса Баукши, образы для исследования беру со всей Литвы.

Всего в февраля в Литве установили 37 случаев штамма B.1.1.7.

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