Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что Антанас Науседа был привит еще в феврале. 91-летний Науседа уже привит обеими дозами коронавируса.

"Он был привит в порядке очереди, ему сейчас 91 год. Отец президента после прививки чувствует себя хорошо, как всегда", – сказал lrytas.lt Бубнялис.

Глава Литвы накануне высказался о вакцине компании AstraZeneca.

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"Я могу спокойно и ясно сказать, что если у кого-то вызывает сомнение надежность вакцины AstraZeneca, я готов, когда придет мой черед, привиться вакциной AstraZeneca", – сказал Науседа.

Он сказал, что надо перестать распространять слухи об этой вакцине.

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