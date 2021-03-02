Эксперты пока не рекомендуют менять карантинный режим в Литве

Совет экспертов, консультирующий правительство Литвы, пока не рекомендует ослаблять карантинные ограничения в сфере культуры и возвращения школьников за парты, сказала советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

Эксперты в понедельник обсудили возобновление культурных мероприятий, вопрос вакцинации с помощью вакцины AstraZeneca, возвращения выпускных классов за парты, но, по словам Якилайтене, никаких решений не приняли.

"Вчера совет экспертов провел заседание, рассмотрел заявки культурных учреждений на возобновление деятельности и заявку на возвращение учеников в школы - никакие решения приняты не были", – сказала Якилайтене.

В соответствии с принятым планом, дети вернутся в школы, когда уровень заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составит не более 150 человек, а количество положительных тестов - не больше 4%. При таких же показателях смогут работать музеи, галереи, другие экспозиции, библиотеки.

По последним данным Департамента статистики, уровень заболеваемости в Литве составляет 250 случаев на 100 000 жителей.

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