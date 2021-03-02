В Клайпеду идут газовозы из США и России

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый большой газовоз из США и маленький - из России.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что судно Cool Voyager идет с американского регазификационного предприятия Sabine Pass и должен доставить в Литву 13 марта 138 тыс. кубометров СПГ.

Терминал Sabine Pass принадлежит американской компании Cheniere Energy, с него в Литву в 2017 году пришел первый американской груз газа.

Cool Voyager будет уже восьмым газовозом США в Клайпеде в этом газовом году, который начался в октябре 2020 года.

В эту среду ожидается и небольшой газовоз Coral Energy из российского Высоцка, где находится завод компании "Новатэк". По данным порталов vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно доставит груз 15 тыс. кубометров газа.

С октября на терминал пришло уже 22 небольших судна из Высоцка, обычно они привозят до 10 тыс. кубометров СПГ.

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