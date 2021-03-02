У главнокомaндующего ВС Литвы Рупшиса установлен COVID-19

У главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса подтвержден COVID-19, сообщили во вторник ВС.

Как сообщается, В. Рупшис был в самоизоляции с конца прошлой недели, когда было установлено, что у него был контакт с больным коронавирусом.

В понедельник он почувствовал симптомы заболевания, поэтому во вторник ему сделали тест.

Сейчас В. Рупшис чувствует себя хорошо.

Сообщается, что главком ВС должен вернуться на службу через 10 дней, если не будет других симптомов.

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