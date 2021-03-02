В Литву прибывает президент Эстонии. На повестке дня - тема борьбы с COVID-19, БелАЭС

В Литву во вторник вечером с рабочим визитом прибывает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с COVID-19, положение в России и Беларуси.

Визит эстонского президента приурочен к 100-летию дипломатических отношений Литвы и Эстонии де-юре, сообщило президентское ведомство.

На закрытой двусторонней встрече с президентом и на встречах делегаций стран, которые будут проходить в расширенных форматах, намечается обсудить борьбу с пандемией и меры по преодолению ее последствий, двустороннее сотрудничество, сотрудничество стран Балтии, Северных и Балтийских стран, вопросы безопасности и обороны, НАТО.

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Также будут обсуждаться положение в Беларуси и России, повестка дня "Восточного партнерства", вопросы угроз от Белорусской АЭС, возможности ускорения реализации проекта синхронизации, говорится в сообщении.

После встречи с президентом глава Эстонии возложит цветы к памятнику борцам за свободу Литвы, посетит Европейский гуманитарный университет, встретится с председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните.

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