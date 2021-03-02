На реках Литвы начался ледоход

Виктория Дачинскайте ru.DELFI.lt

Ledas Neries upėje Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В Литве начался ледоход. Эта весенняя картина захватывает дух. Жители делятся видео и фотографиями в социальной сети Facebook.

Предлагаем взглянуть на фотографии этого природного явления. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!