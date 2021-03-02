Опрос SEB: планы предприятий по доходам осторожные, но присутствует и оптимизм

На фоне продолжающейся в мире пандемии коронавируса малые и средние предприятия осторожнее прогнозируют рост доходов в этом году, однако больше их намерены увеличивать, а не уменьшать число работников, показал опрос предприятий, проведенный группой SEB в странах Балтии в декабре прошлого года.

Как сообщает банк SEB, исторически почти 80% таких предприятий ежегодно утверждали, что планируют рост доходов в наступающем году. Однако в декабре прошлого года 65% сказали, что в 2021 году доходы будут расти. В Латвии роста доходов ожидали 69% предприятий, в Эстонии - 77%.

"Вполне вероятно, что осторожность литовских предприятий обусловлена тем, что во время опроса ситуация с пандемией в Литве была самой плохой, в стране были самые жесткие ограничения деятельности", - сказал для пресс-релиза экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Как утверждает банк SEB, как и можно было ожидать, наиболее пессимистично прогнозируют свои доходы в этом году предприятия гостиничного сектора, общественного питания, развлечений, просвещения, транспорта. Наиболее оптимистично настроены предприятия сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Опрос SEB показал, что промышленные предприятия в Литве наиболее благоприятным среди стран Балтии образом прогнозируют изменения в доходах в 2021 году.

Целью проведеннного банками SEB в странах Балтии в декабре 2020 года опроса малых и средних предприятий было раскрыть ожидания этих предприятий на 2021 год. Было опрошено 1198 литовских предприятий, 764 латвийских и 1109 эстонских.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!