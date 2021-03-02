Литва выделит Йемену 100 тысяч евро гуманитарной помощи

Литва выделит 100 тысяч евро для гуманитарной помощи в Йемене, сообщил в понедельник МИД.

О выделении Литвой помощи сообщили в понедельник на международной онлайн-конференции доноров для Йемена. Конференцию на высоком уровне организовали Швеция, Швейцария и ООН. Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.

Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Йемене "катастрофическая".

Продолжающаяся шестой год гражданская война в Йемене унесли сотни тысяч жизней и вызвала сильнейший в мире гуманитарный кризис.

За период с 2014 года Литва выделила Йемену в общей сложности 285 тыс. евро.

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