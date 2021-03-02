Призывник отказался от службы в Литовской армии: лучше пойду работать в лес

Призывник не выполнил указания и не явился в военкомат. Он полагал, что ему удастся избежать службы. "Лучше пойду работать в лес, но не буду служить", – заявил молодой человек.

Он не изменил свою позицию даже после того, как его уведомили не только об административной ответственности, но и о денежных штрафах.

"Не хочу служить, меня это не интересует", – сказал Мартинас С. из Купишкиса.

Молодого человека за отказ от службы в Литовской армии привлекли к уголовной ответственности. Ему назначен штраф в размере 800 евро.

Судья Виргиниюс Скарайтис констатировал, что Мартинас С. систематические уклонялся от службы в армии.

Он заметил, что обвиняемому могли назначить и больший штраф, но судья учел тот факт, что Мартинас С. сознался, сожалеет, поэтому дело рассматривалось в порядке укороченного процесса, поэтому штраф в 1200 евро был сокращен на треть.

Если Мартинас С. не заплатит штраф в течение 6 месяцев, ему грозит ограничение свободы.

Согласно делу, Мартинас С. попал в списки призывников в 2020 году, но не явился в военкомат. Ему назначен штраф в размере 15 евро. Он не заплатил штраф и не явился в военкомат, поэтому ему назначили штраф 45 евро. Он и на этот раз не заплатил штраф. Тогда штраф увеличили до 60 евро. Его он также не заплатил.

"Не буду платить и служить не буду", - сказал житель Купишкиса.

Во время допроса в полиции он сказал, что знал о том, что его имя есть в списке призывников. "Я нашел свои данные в списке, но я знал, что не пойду служить, поэтому ничего не делал", - сказал Мартинас С.

Он сказал, что "долгое время неофициально работает в лесах", поэтому решил не идти на службу и никакие документы не предоставлять. Он рассказал, что получил регистрированное письмо, в котором сообщалось об административном деле, но решил не реагировать на него.

Мартинас сказал, что знал о назначенных штрафах, но не платил их.

Официально молодой человек нигде не работает, но в теплое время года он работает в лесу, там ему лучше, чем в армии. Чем лучше, он не объяснял. Сказал лишь, что сожалеет о своей безответственности.

Мать Мартинаса С. подтвердила, что все регистрированные письма передавала сыну, но он на них не обращал внимания.

Delfi напоминает, что Литовская армия уже представила список призывников на 2021 г. На службу планируют призвать 3828 человек. Служба в Литовской армии длится 9 месяцев.

Парламент Литвы вернул обязательную службу в армии в 2015 году. Это было сделано с учетом изменившейся геополитической ситуации и угроз нацбезопасности.

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