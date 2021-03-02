Погода: с каждым днем будет все холоднее

Во вторник днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, он будет менее активным, поэтому особых осадков не ожидается.

До обеда во многих районах ожидается высокая облачность, только на северо-западе ясным небо будет с самого утра, после обеда облака рассеются почти на всей территории Литвы. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

В среду ночью облака рассеются во всей стране, но во второй половине ночи на юго-западе снова станет облачно, возможен туман. Осадков не прогнозируют. Будет дуть западный ветер. Утром температура снизится до 0–4 градусов мороза, местами возможен гололед, у моря будет 1 градус тепла.

В среду днем на западе ожидается высокая облачность, на остальной части территории страны будет облачно с прояснениями. На западе местами пройдут небольшие дожди. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.

В четверг над страной пройдет активный холодный атмосферный фронт. Ночью местами, днем во многих районах пройдут осадки, в основном мокрый снег или снег. Ночью будет около 0 градусов, днем всего 1–4 градуса тепла.

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