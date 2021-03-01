Президент: правительство должно заниматься управлением кризисом, а не нагнетать тему саммитов ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что правительству следует сконцентрироваться на управлении коронавирусным кризисом, а не нагнетать дискуссии о представительстве Литвы в Европейском совете.

По словам главы государства, на повестке дня правительства должны быть вопросы о карантине, вакцинации и помощь в сохранении рабочих мест для людей, а не о том, должна ли премьер вместо президента ездить на саммиты Евросоюза (ЕС).

"У нас сегодня так много вопросов, и у правительства так много проблем - и относительно карантина, и прививок, и по периоду после пандемии или периоду после карантина, как помочь открыться нашему бизнесу, как помочь людям сохранить рабочие места или получить возможности найти новые рабочие места, если какие-то виды бизнеса остановятся", - сказал Г. Науседа журналистам в Каунасе.

"Сегодня ставить на первое место вот этот вопрос о представительстве в Европейском совете мне кажется несколько неприемлемым (...) с позиции актуальных вопросов, даже не с позиции Конституции, а с той позиции, какие вопросы мы сегодня решаем", - сказал президент.

Г. Науседа сказал, что не хотел бы думать, что вопрос раздувается искусственно, чтобы отвлечь внимание от имеющихся проблем.

Правящие консерваторы думают о принятии закона, который предусматривал бы, что Литву на саммитах ЕС должен представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы говорят, что на саммитах рассматриваются вопросы, связанные с компетенциями правительства, что невозможно обеспечить, чтобы президент придерживался утвержденного Сеймом и правительством мандата, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой Дале Грибаускайте, кроме того, президент обладает конституционными полномочиями решать основные вопросы внешней политики и представлять государство, а Г. Науседа получил мандат народного доверия, когда обошел (нынешнего премьера - ред.) Ингриду Шимоните на президентских выборах.

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