"Народ для Лукашенко – это что-то второстепенное": 18-летний студент из Могилева рассказал о вынужденном переезде в Литву

После президентских выборов в Беларуси, массовой волны протестов и последовавших за ними репрессий литовское правительство создало так называемый гуманитарный коридор, благодаря которому белорусские граждане могут укрыться в Литве.

За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы, в Польшу, Литву, Латвию и Украину – лишь по официальным данным – выехало около 20 000 белорусов. Если сравнить эти цифры с показателями позапрошлого года, получается, что с августа 2020-го из Беларуси уехало в несколько раз больше человек, чем за весь 2019 год. Белорусы покидают страну, бросают работу и дела, друзей и родителей. Многих доводят до нервного срыва и вынуждают уехать под угрозой применения силы или ареста, и все это происходит лишь из-за того, что граждане выражают открытое несогласие с тем, что происходит у них на родине.

Мы поговорили с белорусами, которые нашли пристанище в Литве. Все они боялись оставаться в стране по разным причинам, всех их объединяет то, что они подвергались давлению со стороны силовых структур. Наши собеседники – беженцы, которые покинули родину поневоле и очень хотят вернуться – в безопасную Беларусь, где власти будут уважать закон и своих граждан.

Новым героем нашего цикла стал уроженец Могилева Александр Ананеко. В этом году ему исполнится 19 лет. После фальсификаций итогов выборов он не смог остаться в стороне от общественно-политических процессов и вихрей многотысячных демонстраций, которые захлестнули всю страну. Вместе с компанией таких же неравнодушных граждан он вышел протестовать на улицы Могилева против подлога, чуть позже к нему присоединились и родители. Однако власти нашли на него управу – в руки милиции Александра фактически передал декан его университета.

Чаша терпения лопнула

"Я всегда знал, что происходит в моей стране. Я понимал, как и почему все это делается – фальсификации, ложь, подлог на выборах. Тем не менее до поры до времени я старался не влезать в эти вещи, чтобы лишний раз не расстраиваться и не навлечь на себя угрозу, но 9 августа 2020 года власть перешла черту. Это нельзя было вновь проглотить и сделать вид, что ничего не произошло. 9 августа мы съездили с родителями проголосовать, после я спокойно пошел в город погулять с другом, где на центральной площади мы увидели целый отряд людей в форме. Если кто-то доставал бело-красно-белый флаг, куча омоновцев подбегала и начинала при всех избивать таких людей – избивать за символику, которая не запрещена. Когда огласили результаты, обнародованные цифры, которые Лукашенко приписал себе, просто повергли в шок – это анормальные итоги", - говорит собеседник.

По словам Александра Ананенко, беспрецедентная жестокость силовиков против мирных граждан часть людей отпугнула, а других, напротив, заставила выйти на улицы.

"Я очень люблю Беларусь, люблю белорусов, поэтому не смог хладнокровно и отвлеченно реагировать на все происходящее. Я присоединился к спонтанной протестной акции в тот же день – 9 августа. До последнего стоял лицом к лицу к этой черной стене из ОМОНа, пока все не разошлись. Я выходил на акции каждый день, чтобы продемонстрировать солидарность, хотя Могилев, в отличие от Минска, не славится своей оппозиционностью", - повествует могилевчанин.

На самой массовой акции протеста в Могилеве вышло около 15 000 человек, утверждает герой.

Также Александр считает, что ему повезло – во время акций его ни разу не покалечили и не избивали, а вот его знакомым повезло меньше. Одного измордовали прямо на улице, хотя тот просто гулял с девушкой и оказался не в том месте и не в то время, других задерживали и помещали в изолятор.

"В ходе первых протестов в начале августа людей забирали в милицию, но через три дня большинство отпускали. Дело в том, что все городские изоляторы были переполнены – держать было негде", - отмечает он.

Мальчишки и девчонки, а также их родители

В определенный момент наш герой, как и десятки других протестующих, попал в поле зрения сотрудников милиции. Правоохранительные органы начали разыскивать его, чтобы предъявить обвинение. На тот момент Александр учился в Белорусско-Российском университете Могилева. Чтобы как-то защититься, он решил посоветоваться с деканом своего факультета: попросить о протекции, узнать, как сложившаяся ситуация отразится на учебе, так тот славился своим понимающим отношением к студентам, однако реакция педагога поразила.

"У него была репутация человека максимально приближенного к студентам, эдакий – свой парень. Я решил с ним посоветоваться, будучи уверен, что хуже от этого точно не будет, но когда я завел эту беседу, декан стал меня оскорблять матерными словами, порицать, угрожать и обзывать, называя меня и всех протестующих шайкой. Финальной точкой разговора стало то, когда он фактически признался, что сам сотрудничает с силовыми структурами. После этого разговора мне стало все понятно – на паре мне позвонили сотрудники милиции, вскоре они приехали в вуз и вручили мне повестку":.

Под удар попали и родители Александра Ананенко.

"В тот же день вручили повестку и моему папе. Нас допрашивали вместе, суд был в один день с интервалом в полчаса. Маме повестку вручили позже – ее суд состоялся, когда я был уже в Литве. Они, как и я, принимали участие в демонстрациях", - поясняет собеседник.

За участие в протестных акциях Александр, его отец и мать получили штрафы в размере 15, 10 и 20 базовых величин соответственно. С 1 января 2020 года базовая величина в Беларуси равна 29 рублям.

"Меня судили за участие в акциях 20 августа и 23 сентября. Суд состоялся в конце октября… Сейчас маме и папе пришлось отказаться от активной проявления гражданской позиции. За нашу семью сильно взялись, в январе в прокуратуре маме четко дали понять, что в случае повторного участия в несанкционированном митинге ее привлекут к уголовной ответственности. Пока что родители не готовы уехать из страны, но я скажу так – это не исключено. Все будет зависеть от того, как развивается ситуация в Беларуси", - вздыхает студент.

Молодой активист подчеркивает, что до августа 2020 года его родители не были политически активны. Безусловно, в семье открыто выражали недовольство и никогда не питали иллюзий насчет Лукашенко и действующей власти, но в митингах и протестных акциях никто не участвовал.

"Никто не скрывал, что наша точка зрения отличается от той, что транслируют стране по телеканалу „Беларусь 1“, но реальное желание выйти проснулось после этих президентских выборов. Эта ситуация переполнила чашу терпения. Заявление о том, что Лукашенко получил 81% по итогам голосования – это не просто издевательство, это смехотворно. Народ для этого человека – это что-то второстепенное", - говорит Александр Ананенко.

Отъезд в Литву

18-летний могилевчанин говорит, что изначально не задумывался о переезде, но обстоятельства заставили спешно уехать. Те, кто думает, что все завершилось бы штрафом, просто не жили в Беларуси, денежное наказание – лишь начало, говорит студент. Вполне возможно, что в будущем его бы подвели под уголовную статью, такие случаи стали практикой для борьбы с инакомыслием. Решение покинуть родину далось ему нелегко – о нем знали лишь самые близкие люди.

"После того, как мне вручили повестку, я вернулся на пару. Чуть позже куратор нашей группы пригрозила и четко дала понять, что из университета меня исключат в любом случае. Руководство найдет повод. Мне было сказано: например, если ты будешь плохо себя чувствовать, пойдешь в медпункт, то тебе будут ставить пропуски по неуважительной причине. Иными словами, сделают так, что доведут до исключения, а это означает, что меня заберут в армию. Но служить в белорусской армии при этом правительстве я не готов и не собираюсь, потому что я понимаю и знаю, как при определенных обстоятельствах используют армию (для подавления протестов – Д. К.). Оказаться на другой стороне баррикад я просто не могу", - объясняет Александр.

В Литву он прибыл в начале ноября прошлого года – он перевелся в местный вуз и сейчас обживается на новом месте.

"Мой выбор пал на Литву, поскольку я хорошо знаю эту страну, бываю в Вильнюсе, поэтому здесь мне адаптироваться проще, чем где-то еще. Кроме того, моя сестра – студентка Европейского гуманитарного университета (ЕГУ). После моего запроса этот вуз также предоставил мне место – как репрессированному студенту. Мне дали возможность обучаться бесплатно, за что я им очень благодарен".

Перебраться в Литву Александру Ананенко помогли сотрудники фонда Razam, который помогает белорусам, пострадавшим в результате действий властей. Переговоры вели родители, договориться удалось быстро, в итоге нашему герою оформили все нужные документы, визу и он без проблем пересек границу.

"Сейчас я живу в общежитии, которое предоставил мне ЕГУ. В Могилеве я изучал транспортную логистику, а сегодня моя специальность совершенно иная – медиа и коммуникации. Несмотря на то, что мой вектор сильно изменился, я искренне считаю, что это интереснейшее направление, которое может помочь расширить кругозор каждому. Мне кажется, сейчас это то, что нужно. Коммуникация – очень обширная вещь, включающая в себя множество составляющих и необычных технических решений".

Перемен требуют наши сердца

Протесты в Беларуси продолжаются, но не столь активно, как в период за август-октябрь. На это влияют разные факторы – слишком жесткий и жестокий ответ властей, наступившие холода, праздники. С другой стороны, недовольство и сотни тысяч протестующих, которые выходили на улицы по всей стране на исходе августа прошлого года, никуда не делись. Есть мнение, что весной массовые демонстрации возобновятся.

"В митингах очень важен накал страстей – за этим мы наблюдали в августе-сентябре. Фальсификации на выборах, жестокость силовиков – все это заставило тысячи белорусов сжать кулаки и выйти на улицы, показав, что они люди, что мы – нация с большой буквы. Потом начался спад, но это естественно и вполне нормально. Существует точка зрения, что в обозримом будущем таких массовых протестных акций, как были в прошлом году, уже не будет, но есть и другое мнение: белорусский народ устал терпеть, что власть имущие над ним смеются и издеваются. Я искренне надеюсь, что люди вновь начнут выходить и выражать недовольство – вплоть до победного конца, который рано или поздно случится", - подытожил Александр Ананенко.

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