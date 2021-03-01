Итак. В законе о контроле над употреблением алкоголя сказано, что в Литовской Республике лица младше 20 лет не могут употреблять и покупать алкогольные напитки. Такой порядок действует с 1 января 2018 г., он появился по инициативе Литовского союза крестьян и зеленых. Именно эта партия, а в особенности ее председатель Рамунас Карбаускис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига прославились как ярые борцы за трезвую жизнь. Таких активистов Литва, скорее всего, не видела со времен М.Валанчюса.

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Такой закон был принят потому, что, по мнению ЛСКЗ, молодежь в стране пьет больше, чем молодежь в Германии, Англии, Франции, Чехии? Мне доводилось бывать в вышеперечисленных странах, поверьте мне, там молодежь веселится напропалую. Жесткостью наш закон выделяется на фоне законов других стран Европы, только в некоторых странах есть похожее регулирование (например, Швеция, Исландия). Абсолютное большинство разрешает лицам старше 18 лет употреблять алкоголь любой крепости (я насчитал больше 40 таких стран). Есть страны, в которых слабый алкоголь (пиво, вино) разрешают употреблять лицам с 16 лет (например, Австрия, Германия). Есть страны, в которых лицам с 16 лет разрешают употреблять любой алкоголь (например, Сан-Марино, Люксембург). Иногда законы меняются не по дням, а по часам, поэтому, возможно, некоторые страны изменили свое законодательство, пока я писал эту статью. Но основной посыл ясен – политики большего числа стран Европы считают, что человек, достигший 18-летнего возраста является понимающим, это личность со сформировавшимися ценностями, которая полностью может нести ответственность за свое поведение, оно может решать, пить ли ему, что пить и в каком количестве.

Тут начинается самая интересная часть статьи. В Гражданском кодексе сказано, что 18-летний гражданин Литвы считается самостоятельным и может принимать ряд серьезных решений.

С 18 лет гражданин Литвы может:

1) вступить в брак;
2) служить в армии;
3) участвовать в выборах власти;
4) получить права на вождение;
5) приобрести оружие;
6) заключать от своего имени все возможные сделки (купить недвижимость, взять кредит и т.д.);
7) стать кандидатом в горсовет;
8) обладает другими правами и обязанностями, утвержденными в законах ЛР.

Итак, если обобщить все выше сказанное, 19-летний:

1) может быть женат (замужем);
2) может иметь 2 детей;
3) уже отслужил в армии (если речь идет о юноше) и, может быть, уже застрелил врага;
4) купил квартиру, дачу, машину;
5) мог взять кредит на сумму 100 000 евро;
6) стал, к примеру, членом горсовета Купишкского района;
7) Получил разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Но... такой человек не может вечером с женой выпить бокал вина, посколькуnes... это запрещено законом. Мне больше нечего прибавить, а свое мнение по этому вопросу, видимо, есть у каждого, особенно, если ему 19 лет.

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