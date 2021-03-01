В Клайпеде мотоциклист заехал на тротуар и сбил человека

ru.DELFI.lt

Foto: Facebook

28 февраля, вe 15.50 ч., в Клайпеде, на ул. Лепу, мотоциклист (1995 г.р.) на Yamaha, по предварительным данным, на ровном участке дороги встал на одно колесо, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил пешехода 1948 г.р.

Пешеход и мотоциклист были доставлены в больницу. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!