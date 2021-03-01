В Вильнюсском аэропорту начинают тестировать пассажиров на COVID-19

С понедельника в Вильнюсском аэропорту можно будет сдать платный тест на коронавирус.

Такие услуги пассажирам будет предоставлять компания медицинских лабораторий Rezus.lt, которая победила на конкурсе.

Платное тестирование будет проводиться во временных строениях, они оборудованы рядом с терминалом прибытия, автомобильной стоянкой.

Как говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта, ожидается, что в апреле такие услуги начнут предоставлять и в Каунасском и Палангском аэропортах.

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