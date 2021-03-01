Такие услуги пассажирам будет предоставлять компания медицинских лабораторий Rezus.lt, которая победила на конкурсе.
Платное тестирование будет проводиться во временных строениях, они оборудованы рядом с терминалом прибытия, автомобильной стоянкой.
Как говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта, ожидается, что в апреле такие услуги начнут предоставлять и в Каунасском и Палангском аэропортах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!