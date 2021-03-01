Погода на неделю: после 10 градусов тепла вернется зима

Календарная весна в Литве начнется с более сухой погоды, чаще будет выглядывать солнце. Однако по ночам будет около 0, поэтому возможен гололед.

В понедельник Литва будет находиться в северо-восточной части антициклона. Юго-западный, западный ветер принесет более теплую массу воздуха. Будет облачно, местами ожидается туман. Прояснения возможны на западе и на севере страны. Днем особых осадков не ожидается.

Во вторник влияние антициклона усилится, прояснений станет еще больше. Осадков не ожидается. Правда, ночью местами видимость ухудшит туман. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На севере и на востоке страны ожидается гололед. Днем западный, северо-западный ветер разгонит облака. Будет солнечно. Днем будет 5–10 градусов тепла, однако ожидается порывистый ветер.

Ночь на среду будет без осадков, ясная и холодная. Ожидается 0-4 градуса мороза, ожидается гололед. У моря возможны небольшие осадки. Будет дуть юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В четверг над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который вернет зимнюю погоду. Ночью ожидаются небольшие смешанные осадки. Ночью прогнозируют гололед. Усилится юго-западный ветер. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем осадки охватят почти всю страну, будет идти небольшой снег или мокрый снег. Ожидается порывистый ветер. Воздух не прогреется больше чем до 1–6 градусов тепла.

В пятницу снова ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Прогнозируют прояснения. Сильный северо-западный, западный ветер местами поднимет небольшую метель. Прогнозируют гололед. В темное время суток будет 1–6 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.

В выходные пройдет снег. По ночам будет 2-7 градусов мороза, днем будет 0-3 градусов тепла.

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