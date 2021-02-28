Полиция выписала штраф лидеру консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису

Вчера на министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает новостной портал lrytas.lt. Этот факт Delfi подтвердил и представитель полиции Вильнюсского уезда. По ее словам, сотрудники полиции остановили лидера консерваторов за то, что он за рулем пользовался мобильным телефоном.

Автомобиль Audi S1, которым управлял министр иностранных дел, был остановлен на улице Кауно в столице в субботу, примерно в 16.30.

В воскресенье пресс-секретарь министра Витауте Шмайжите подтвердила lrytas.lt, что Г. Ландсбергис должен заплатить штраф. Как сообщалось, Г. Ландсбергис сразу же признал, что нарушил Правила дорожного движения, и сожалеет об этом. Он был оштрафован на 15 евро.

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