На дороге в Клайпедском районе, возле машины, найдено тело мужчины

В субботу сотрудники полиции Клайпедского района получили сообщение о том, что на дороге возле машины был обнаружен мертвый человек.

Полиция сообщает, что 27 февраля, около 14.05 поступило сообщение, что в Клайпедском районе, в селе Клемишкес I, рядом с автомобилем Peugeot, не на проезжей части, лежит мужчина без признаков жизни.

Прибывшие медики скорой помощи констатировали биологическую смерть мужчины 1960 года рождения.

По предварительным данным, на теле мужчины никаких внешних признаков насилия не обнаружено.

Начато расследование по установлению причины смерти.

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