Ученый о вакцине AstraZeneca: отказ от вакцинации ею пожилых людей не был бы логичным решением

Несмотря на увеличение количества сообщений о побочных действиях после дозы вакцины AstraZeneca, ученый и гематолог Тумас Бейнортас говорит, что вакцина эффективна и не должна считаться второсортной . По его словам, не нужно бояться прививать пожилых людей этой вакциной.

Т. Бейнортас в передаче "Вопрос дня" Žinių radijo сказал, что AstraZeneca предоставляет подробные данные о продолжающихся клинических испытаниях, и разработанная вакцина эффективна.

"Возможно, они предоставляют немного больше подробностей, чем мы имеет о других вакцинах (других производителей - Ред.). Мы видим данные об эффективности после первой дозы, какая эффективность после двух доз и четырехнедельного, двенадцатинедельного перерыва. По последним данным, вакцина AstraZeneca эффективна на 76 процентов после первой дозы и на 81 процент после двух доз, если интервал составляет двенадцать недель", - сказал Т. Бейнортас.

Он отметил, что исследователи зафиксировали, что при меньшем промежутке между дозами вакцины эффективность была низкой. Однако это, по словам врача, не новость.

"Это также наблюдается с некоторыми другими вакцинами - из-за компетентности антигена или иммунного ответа против вирусного вектора эффективность вакцины может быть снижена в течение короткого периода времени, но возрастает, если между дозами вакцины есть три месяца", - сказал он.

По словам Т. Бейнортаса, AstraZeneca не следует рассматривать как второсортную вакцину.

"Я бы не согласился с тем, что AstraZeneca должна быть вакциной второго сорта. Очевидно, что она тоже очень эффективна", - подчеркнула гематолог.

Он объяснил, что иммунный ответ был выше после первой дозы AstraZeneca и ниже после второй дозы, однако противоположная ситуация была с вакцинами Moderna и Pfizer, изготовленными по другой технологии. В случае с этими вакцинами побочные действия обычно возникают после второй дозы.

"Конечно, людей больше пугает лихорадка после первой дозы, и мы не слышим о второй дозе, но все эти побочные эффекты предсказуемы - это может случиться. Исторически мы знаем, что у вакцины против менингита - особенно вакцины против менингита B, эти побочные эффекты довольно агрессивны: у людей повышается температура или появляется боль в мышцах, но совершенно нормально облегчить все эти неприятные ощущения с помощью парацетамола или противовоспалительных препаратов, ( …) если необходимо", - указал медик.

Т. Бейнортас отмечает, что не следует опасаться вакцины. Он также сказал, что вакцину AstraZeneca можно вводить пожилым людям. То же самое рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"ВОЗ рекомендует всем людям, в Германии сейчас среди лиц, принимающих решения, существует большая путаница из-за паники по поводу вакцины AstraZeneca, особенно когда мы знаем, что вакцина действительно защищает от госпитализации и смертельного заболевания. Не использовать ее на людях, наиболее нуждающихся в защите, - не самое логичное решение", - отметил Т. Бейнортас.

Отвечая на вопрос о том, какова сейчас ситуация в Великобритании, где ученый сам живет и работает, Т. Бейнортас отметил, что количество новых случаев заражения COVID-19 снизилось.

"Снижение числа заболевших было достигнуто за счет карантина, а не вакцинации. В Великобритании пока ничего не изменилось, карантин очень строгий - работают только продуктовые магазины, больницы и детские сады для детей ключевых работников", - сказал врач.

По его словам, ускоряющаяся вакцинация и принятые меры позволяют ожидать более легкого лета.

"Хочется верить, что лето будет отличаться от весны или зимы. Я действительно думаю, что будут какие-то ограничения - маски понадобятся, но погодные условия будут неблагоприятными для коронавируса, и количество заражений должно быть достаточно низким", - добавил Т. Бейнортас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!