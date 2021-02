Прогноз погоды на месяц: март будет теплее и суше, но возможен и снег

В этом году нам удалось насладиться по-настоящему зимней погодой. А март в Литве будет немного теплее и суше, чем обычно. Однако нельзя исключать, что весной не будет холодных периодов и снегопадов, - говорит Виктория Мачюлите, главный климатолог отдела исследований и разработок Гидрометеорологической службы Литвы.

По ее словам, хотя начало января было довольно теплым (на 1,5 °C выше стандартной климатической нормы (СКН)), позже зима показала себя.

"В середине января пришли холода и температура в некоторых местах упала до -25 °C, вынудив литовцев надеть зимние куртки. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Йонишкисе (-28,6 °C, 17 января). В целом, вторая декада января была на 7,1 °C холоднее стандартной климатической нормы", - сказала В. Мачюлите.

Статьи по теме: Погода: зима может вернуться

А потом пошел снег, - сказала климатолог.

"После зимних холодов в январе выпал снег. Хотя этот снег не был рекордным (около 34–35 см на юго-востоке Литвы, около 20 см в центральной части Литвы и всего несколько сантиметров в западной Литве), мокрый снежный покров наносил ущерб, ломая ветви деревьев и сами деревья", - сказала В. Мачюлите.

С 1961 года больше всего снега в Литве выпало в Каунасе - от 44 см (4 января 2009 г.), до 82 см - в Ниде (14 марта 1980 г.).

Климатолог подняла вопрос, неужели Масленица действительно помогла прогнать зиму?

"В первые две декады февраля мы все еще могли наслаждаться снегом, особенно на востоке, юго-востоке Литвы, где толщина снега составляла не менее 30 см. Однако с 21 февраля, с наступлением теплой погоды и повышением дневных температур местами не только выше 5 °С, но даже до 10 °С, началось быстрое таяние снега. Неужели 16 февраля Масленица "сработала" и прогнал зиму со двора?" - спросила климатолог.

По данным на 26 февраля, температура воздуха в Литве во второй половине марта прогнозируется на 0,5 ° C выше, чем СКН. Если посмотреть на весь месяц, ожидается, что температура воздуха также должна быть выше на 0,5 ° C, чем СКН (СКН 0,9 ° C).

Как во второй половине марта, так и в течение месяца ожидается, что количество осадков (СКН 39 мм) будет на 10% меньше обычного.

"Подводя итог, можно сказать, что март в Литве будет немного теплее и суше, чем обычно. Ожидается, что средняя температура воздуха за все недели марта будет положительной, поэтому благоприятные условия для таяния снега сохранятся. Однако не следует исключать, что весной не будет холодных периодов и снегопадов - это естественная часть весны", - предупредила климатолог В. Мачюлите.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!